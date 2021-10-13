Ширер: «Не понимаю, почему к Бэйлу такое отношение в «Реале»

Бывший нападающий «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер прокомментировал ситуацию с недостатком игровой практики у Гарета Бэйла в мадридском «Реале». Эксперт считает, что валлиец незаслуженно не получает место в основном составе.

«Учитывая свершения Бэйла, в Мадриде с ним не должны так обращаться. Он любит футбол и является хорошим парнем, но его постоянно атакуют СМИ и болельщики. Не понимаю, почему его не обожают в «Реале» из-за того, какую роль он сыграл в истории клуба», - приводит слова Ширера BBC.

Стоит добавить, что руководство «сливочных» намерено расстаться с валлийским вингером по истечению срока действия его контракта, который рассчитан до лета 2022 года.