22-летний украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин недоволен своим положением в мадридском клубе и готов уйти из команды.

По информации источника Fichajes.net, резервный страж ворот «королевского клуба» не выдерживает конкуренцию с Тибо Куртуа и готов покинуть ряды мадридцев. Предполагается, что следующим летом футболист потребует своего трансфера.

Голкипер сборной Украины намерен перейти в команду, где бы он смог получать стабильное игровое время.

В текущем сезоне у Андрея Лунина по-прежнему ни одной сыгранной минуты за «сливочных».

Ранее сообщалось об интересе нескольких топ-клубов Европы к Лунину.