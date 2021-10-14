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Чемпионат Испании. Ла Лига

Украинец Лунин хочет покинуть «Реал» слухи

14 Октября 2021 • 11:07 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
1.52 4.40 6.10
17.10 21:00

22-летний украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин недоволен своим положением в мадридском клубе и готов уйти из команды.

По информации источника Fichajes.net, резервный страж ворот «королевского клуба» не выдерживает конкуренцию с Тибо Куртуа и готов покинуть ряды мадридцев. Предполагается, что следующим летом футболист потребует своего трансфера.

Голкипер сборной Украины намерен перейти в команду, где бы он смог получать стабильное игровое время.

В текущем сезоне у Андрея Лунина по-прежнему ни одной сыгранной минуты за «сливочных».

Ранее сообщалось об интересе нескольких топ-клубов Европы к Лунину.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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Zenituwka
14 Октября 2021 в 12:27
А меня уверяли что он станет номером 1 в Реале.)) Сразу было понятно чем это закончится
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