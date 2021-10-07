Мадридский «Реал» взял курс на омоложение состава – «сливочные» ищут замену для не молодеющих уже Тони Крооса и Луки Модрича в центральную зону команды.

Как свидетельствует издание El Nacional, руководство испанского гранда обратило свое внимание на полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса. По информации источника, мадридцы предпримут попытку подписать 25-летнего футболиста уже в зимнее трансферное окно.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает сумму потенциальной сделки в 45 миллионов евро. Согласно различным слухам, на Фабина также претендуют «Атлетико» и «Барселона». Более того, неизвестна позиция самого игрока, который считается одним из лидеров в своей нынешней команде.