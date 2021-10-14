Бензема хочет видеть Мбаппе в «Реале»

Нападающий «Реала» Карим Бензема не скрывает того, что он является поклонником идеи приглашения Килиана Мбаппе в состав «сливочных». Нынешний лидер команды считает, что данный трансфер поможет клубу снова взобраться на вершину европейского футбола.

«Я уже неоднократно говорил, что однажды хотел бы сыграть с Мбаппе вместе за «Реал». С того момента ничего не изменилось, я жду его тут», - прокомментировал Бензема.

Отметим, что связка двух французских футболистов помогла национальной сборной страны стать триумфаторами прошедшего розыгрыша Лиги наций – оба форварда отметились по голу в финальном матче против Испании.