Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 108 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема хочет видеть Мбаппе в «Реале»

14 Октября 2021 • 19:10 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
1.52 4.40 6.10
17.10 21:00

Нападающий «Реала» Карим Бензема не скрывает того, что он является поклонником идеи приглашения Килиана Мбаппе в состав «сливочных». Нынешний лидер команды считает, что данный трансфер поможет клубу снова взобраться на вершину европейского футбола.

«Я уже неоднократно говорил, что однажды хотел бы сыграть с Мбаппе вместе за «Реал». С того момента ничего не изменилось, я жду его тут», - прокомментировал Бензема.

Отметим, что связка двух французских футболистов помогла национальной сборной страны стать триумфаторами прошедшего розыгрыша Лиги наций – оба форварда отметились по голу в финальном матче против Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Октября
19:20 · Испания. Ла Лига
Наставник сборной Бельгии: Азар ещё поборется за «Золотой мяч»
19:10 · Испания. Ла Лига
Бензема хочет видеть Мбаппе в «Реале»
18:55 · Италия. Серия А
Алексис Санчес может продолжить карьеру в Испании слухи
18:41 · Испания. Ла Лига
Лапорта хочет избавиться от Коутиньо уже зимой слухи
17:52 · Испания. Ла Лига
​Педри вошёл в тройку игроков с самыми высокими отступными в Ла Лиге 2
16:40 · Англия. Премьер-лига
Фекир заинтересован в переходе в «Ньюкасл» слухи
16:31 · Испания. Ла Лига
​Роналдо рассказал, кому вручил бы «Золотой мяч» в 2021 году 3
15:44 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» намерен перехватить Кунде у «Челси» слухи
15:24 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» объявила о новом контракте Педри, отступные – миллиард евро официально
15:06 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» попытается приобрести Жоау Фелиша слухи
14:56 · Испания. Ла Лига
Бартомеу заявил, что нынешнее руководство «Барселоны» не должно приплетать его к проблемам клуба 1
14:45 · Испания. Ла Лига
Иньяки Уильямс: «Родители пешком прошли Сахару, чтобы у меня был шанс на хорошую жизнь»
14:30 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» подвергала риску своих фанатов на «Камп Ноу»
13:43 · Испания. Ла Лига
Маркос Льоренте призывает фанатов «Атлетико» прекратить освистывать Гризманна
13:31 · Испания. Ла Лига
Агуэро: «Был шокирован уходом Месси из «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем