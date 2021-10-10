Никто и не сомневался: Бэйл назвал себя чемпионом «Реала» по гольфу

Вингер «Реала» Гарет Бэйл поговорил о своём хобби, гольфе.

- В «Реале» только двое играют в гольф, поэтому, без сомнения, я лучший в команде в этом плане. Второй футболист, Тибо Куртуа, но он не лучше меня, - пошутил Бэйл в эфире британского телевидения, сообщает Marca. - Если у меня есть возможность, а турнир проходит неподалеку, я всегда его посмотрю. Мне нравится атмосфера, публика, хорошая погода и игра этих ребят. Просто невероятно, как они справляются с давлением. Футбол - другой в этом плане, потому что помимо давления есть арбитр. Гольф - гораздо более психологическая игра. Там я ощущаю большее давление, чем от 80-тысячного стадиона.

В данный момент у валлийца много времени на гольф, так как он восстанавливается после очередной травмы.