Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 180 Комментарии
Чемпионат Испании. Ла Лига

Никто и не сомневался: Бэйл назвал себя чемпионом «Реала» по гольфу

10 Октября 2021 • 21:33 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
1.52 4.40 6.10
17.10 21:00

Вингер «Реала» Гарет Бэйл поговорил о своём хобби, гольфе.

- В «Реале» только двое играют в гольф, поэтому, без сомнения, я лучший в команде в этом плане. Второй футболист, Тибо Куртуа, но он не лучше меня, - пошутил Бэйл в эфире британского телевидения, сообщает Marca. - Если у меня есть возможность, а турнир проходит неподалеку, я всегда его посмотрю. Мне нравится атмосфера, публика, хорошая погода и игра этих ребят. Просто невероятно, как они справляются с давлением. Футбол - другой в этом плане, потому что помимо давления есть арбитр. Гольф - гораздо более психологическая игра. Там я ощущаю большее давление, чем от 80-тысячного стадиона.

В данный момент у валлийца много времени на гольф, так как он восстанавливается после очередной травмы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гарет Бэйл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Октября
21:41 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» заинтересовался Усманом Дембеле
21:33 · Испания. Ла Лига
Никто и не сомневался: Бэйл назвал себя чемпионом «Реала» по гольфу
20:05 · Испания. Ла Лига
Ван Галь: «Когда всё идёт не так, болельщики «Барселоны» всегда винят иностранцев»
18:07 · Испания. Ла Лига
Симеоне опасается отставки с первого дня работы в «Атлетико»
16:49 · Германия. Бундеслига
В «Барселоне» не верят в подписание Холанна 1
16:43 · Англия. Премьер-лига
Симеоне признал, что в АПЛ вырос уровень футбола
16:05 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» готовится арендовать Стерлинга 2 слухи
14:32 · Испания. Ла Лига
Симеоне считает, что уход Месси и Роналду отрицательно сказался на Ла Лиге
13:55 · Германия. Бундеслига
«Бавария» следит за ситуацией в «Барселоне» 2 слухи
11:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» близка к продлению контракта с Педри
09 Октября
22:21 · Испания. Ла Лига
​У Хави спросили о будущем
19:57 · Испания. Ла Лига
​Директор «ПСЖ» призывает наказать «Реал» 4
18:47 · Испания. Ла Лига
​Месси: «Думал, что в новом контракте с «Барселоной» не хватает только моей подписи» 4
14:57 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Челси» стал трансферной целью «Реала»
13:49 · Испания. Ла Лига
Бензема: «Хочу выиграть «Золотой мяч», это моя детская мечта» 2
Все новости
Рекомендуем