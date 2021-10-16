​Абрахам тренировался в общей группе перед матчем с «Ювентусом»

Судя по всему, нападающий Тэмми Абрахам сможет сыграть против «Ювентуса» в воскресенье вечером. Как сообщает TuttoMercatoWeb, в субботу английский футболист тренировался в общей группе «Ромы».

Напомним, Тэмми Абрахам получил повреждение в игре за сборную Англии. Сообщалось, что у форварда просто ушиб, а не растяжение связок.

Матч между «Ювентусом» и «Ромой» пройдёт в Турине в воскресенье, 17 октября. Стартовый свисток арбитр даст в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 21:45.

За «Рому» Тэмми Абрахам провёл 10 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевых паса.