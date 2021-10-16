Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 178 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

​Абрахам тренировался в общей группе перед матчем с «Ювентусом»

16 Октября 2021 • 17:15 Комментировать
Ювентус
...
Рома
1.92 3.70 4.00
17.10 21:45

Судя по всему, нападающий Тэмми Абрахам сможет сыграть против «Ювентуса» в воскресенье вечером. Как сообщает TuttoMercatoWeb, в субботу английский футболист тренировался в общей группе «Ромы».

Напомним, Тэмми Абрахам получил повреждение в игре за сборную Англии. Сообщалось, что у форварда просто ушиб, а не растяжение связок.

Матч между «Ювентусом» и «Ромой» пройдёт в Турине в воскресенье, 17 октября. Стартовый свисток арбитр даст в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 21:45.

За «Рому» Тэмми Абрахам провёл 10 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 голевых паса.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Тэмми Абрахам
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Специя 2:1 Салернитана
16.10  19:00 Лацио ... Интер Милан 3.35 3.75 2.1
16.10  21:45 Милан ... Верона 1.49 4.7 6.4
17.10  13:30 Кальяри ... Сампдория 2.75 3.65 2.5
17.10  16:00 Эмполи ... Аталанта 4.7 4.4 1.67
17.10  16:00 Дженоа ... Сассуоло 3.6 3.75 2.02
17.10  16:00 Удинезе ... Болонья 2.24 3.55 3.2
17.10  19:00 Наполи ... Торино 1.4 5.2 7.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Октября
18:32 · Италия. Серия А
​«Лацио» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:12 · Италия. Серия А
«Специя» добыла волевую победу над «Салернитаной»
17:15 · Италия. Серия А
​Абрахам тренировался в общей группе перед матчем с «Ювентусом»
15:58 · Англия. Премьер-лига
Лидер «Интера» Барелла может перебраться в АПЛ слухи
15:47 · Италия. Серия А
Аллегри: «Уважаю Моуринью, но «Ювентусу» надо побеждать»
14:53 · Италия. Серия А
«Ювентус» нашёл замену де Лихту в «Милане» 1
14:22 · Россия. Премьер-лига
Агент Белотти исключил переход форварда в «Зенит» зимой
14:16 · Италия. Серия А
Райола хочет увезти де Лихта из «Ювентуса» - игроком заинтересованы в Англии слухи
14:07 · Италия. Серия А
Аморузо: «Наполи» по силам стать чемпионами Серии А»
13:46 · Италия. Серия А
Ибрагимович вернулся в заявку «Милана»
12:51 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» был единственным клубом, который летом приглашал к себе Белотти слухи
11:42 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич – о матче с «Интером»: «Будет непривычно противостоять бывшему тренеру»
11:18 · Италия. Серия А
Агент Влаховича признался, что у игрока была достигнута договоренность с топ-клубом
10:34 · Италия. Серия А
«Барселона» и «Реал» поспорят за игрока «Милана» 1
10:33 · Италия. Серия А
Станкович рассказал, кого считает фаворитом текущего розыгрыша Серии А
Все новости
Рекомендуем