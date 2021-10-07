Летом президент «Фиорентины» не согласился отпускать Душана Влаховича в «Атлетико» за 80 миллионов евро, совершив ошибку. Дело в том, что сербский форвард на днях отказался продлевать контракт с «фиалками».

Как итог, боссы итальянского клуба хотят продать игрока уже зимой за более низкую цену, чтобы еще сильнее не потерять в финансовом плане. Местное издание Calciomercato сообщает, что опередить конкурентов в борьбе за Влаховича намерен «Ювентус».

Правда, согласно источнику, у туринцев пока нет денег на трансфер нападающего. В связи с этим, «Ювентус» готов распрощаться с 21-летним Деяном Кулушевски, которым интересуется «Тоттенхэм», чтобы осилить запросы «Фиорентины» по Влаховичу.