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Чемпионат Италии. Серия А

​Абрахам имеет шансы сыграть с «Ювентусом»

14 Октября 2021 • 16:57 Комментировать
Ювентус
...
Рома
1.88 3.85 3.95
17.10 21:45

Форвард «Ромы» Тэмми Абрахам получил повреждение в матче за сборную Англии, после чего опоздал на рейс в столицу Италии. Как сообщает Football Italia, Абрахам не получил повреждений или растяжения связок лодыжки. Проблема заключается только в ушибе, поэтому футболист имеет шансы сыграть против «Ювентуса» в ближайшем туре чемпионата Италии. Всё будет зависеть от состояния Абрахама в ближайшие дни.

Матч между «Ювентусом» и «Ромой» пройдёт в Турине в воскресенье, 17 октября. Стартовый свисток арбитр даст в 21:45 по московскому времени.

В сезоне 2021/2022 Тэмми Абрахам провёл за «Рому» 10 матчей. В них нападающий забил 4 гола и отдал 2 голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Тэмми Абрахам
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