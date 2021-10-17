Аллегри и Моуринью огласили стартовые составы на центральный матч Серии А

Уже совсем скоро начнется противостояние между «Ювентусом» и «Ромой» в рамках восьмого тура чемпионата Италии. Массимилано Аллегри и Жозе Моуринью уже определились с выбором футболистов на данный матч.

Отмечается, что в атаке у «Ювентуса» выйдет Федерико Кьеза и Мойзе Кин. Более того, по ходу поединка туринцы могут часто перестраиваться, учитывая универсальность игроков основы.

Что касается стартового состава «Ромы», то Моуринью нашел место на поле одновременно для Николы Дзаньоло, Генриха Мхитаряна и Лоренцо Пеллегрини. Однако, на скамейке остался Эльдар Шомуродов, проигравший конкуренцию Тэмми Абрахаму.

Полные стартовые составы выглядят следующим образом:

«Ювентус»: Щесны, Данило, Бонуччи, Кьеллини, де Шильо, Куадрадо, Бентанкур, Локателли, Бернардески, Кин, Кьеза

«Рома»: Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Ибаньес, Вина, Верету, Кристанте, Заньоло, Пеллегрини, Мхитарян, Абрахам

Текстовая онлайн-трансляция поединка будет доступна на сайте Liveresult.ru. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.