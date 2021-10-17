Заньоло снова угодил в лазарет – футболист не смог доиграть матч с «Ювентусом»

Атакующий полузащитник «Ромы» Никола Дзаньоло, который в течение последних трех лет дважды восстанавливался от разрыва крестообразных связок колена, снова испытывает проблемы со здоровьем.

Футболист попросил замену уже в первом тайме поединка против «Ювентуса» в Серии А. В одном из эпизодов итальянец почувствовал дискомфорт в области задней поверхности бедра и не смог продолжить игру. Вместо Дзаньоло на поле на 26-й минуте вышел Стефан Эль-Шаарави.

К слову, по состоянию на 35-ю минуту «Ювентус» минимально ведет в счете благодаря голу Мойзе Кина. Текстовая онлайн-трансляция встречи доступна Вашему вниманию на сайте Liveresult.ru