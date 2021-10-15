Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 154 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Акинфеев рассказал, в академию какого клуба отдал сына

15 Октября 2021 • 21:16 Комментировать
Урал
...
ЦСКА Москва
5.90 3.90 1.60
17.10 14:00

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев сообщил, что его семилетний сын занимается в академии «Ювентуса».

Голкипер ЦСКА отметил, что прежде его сын Даниил увлекался хоккеем и теннисом, но теперь решил пойти по стопам отца и проявил интерес к футболу.

«Занимается три раза в неделю в академии «Ювентуса». Пока ему нравится – пусть ходит», - цитирует Акинфеева-старшего Sport24.

При этом знаменитый российский голкипер не стал отказываться от своих слов, что в футболе много грязи: «В последнее время стало только грязнее. Но пока я не хочу отнимать у ребёнка то, что нравится ему».

Ранее Игорь Акинфеев озвучил условие завершения своей профессиональной спортивной карьеры.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
16.10  14:00 Арсенал Тула ... Зенит 6.4 5.2 1.45
16.10  16:30 Рубин ... Локомотив Москва 2.6 3.25 2.9
16.10  19:00 Спартак Москва ... Динамо Москва 2.7 3.45 2.65
16.10  19:00 Сочи ... Ростов 1.82 3.55 4.8
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Октября
21:47 · Россия. Премьер-лига
Самедов против натурализации Клаудиньо: «Мне бы этого не хотелось»
21:39 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко считает «Спартак» фаворитом в дерби с «Динамо»
21:30 · Россия. Премьер-лига
Селюк отрицает конфликт Туре с Талалаевым
21:24 · Россия. Премьер-лига
Как выглядит «Мисс Спартак» Ольга Смирнова, которая вошла в тренерский штаб Руя Витории
21:16 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев рассказал, в академию какого клуба отдал сына
20:53 · Россия. Премьер-лига
Божович с нетерпением ждёт встречи с «Зенитом»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Музыкант Лоза поделился прогнозом на матч «Спартак» - «Динамо» 1
20:18 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев одобряет натурализацию Клаудиньо
19:10 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев назвал условие завершения карьеры
18:35 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев: «Вернблума уносят с поля, а он смотрит на свою рваную рану и ржёт»
17:46 · Россия. Премьер-лига
​Джигурда заявил, что не будет драться с Дзюбой 3
17:25 · Россия. Премьер-лига
​Ларссон объяснил, что мешало ему забивать за «Спартак» 1
16:33 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев высказался о штрафах в ЦСКА при Березуцком
15:58 · Россия. Премьер-лига
​В «Ахмате» отреагировали на слухи о возможном увольнении Талалаева
14:53 · Россия. Премьер-лига
​Акинфеев рассказал, как жёстко приструнил двух игроков, называвших Березуцкого «Лёхой»
Все новости
Рекомендуем