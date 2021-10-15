Акинфеев рассказал, в академию какого клуба отдал сына

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев сообщил, что его семилетний сын занимается в академии «Ювентуса».

Голкипер ЦСКА отметил, что прежде его сын Даниил увлекался хоккеем и теннисом, но теперь решил пойти по стопам отца и проявил интерес к футболу.

«Занимается три раза в неделю в академии «Ювентуса». Пока ему нравится – пусть ходит», - цитирует Акинфеева-старшего Sport24.

При этом знаменитый российский голкипер не стал отказываться от своих слов, что в футболе много грязи: «В последнее время стало только грязнее. Но пока я не хочу отнимать у ребёнка то, что нравится ему».

Ранее Игорь Акинфеев озвучил условие завершения своей профессиональной спортивной карьеры.