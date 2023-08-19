Тен Хаг подтвердил скорый уход ван де Бека из «Манчестер Юнайтед»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг признался, что клуб близок к расставанию с несколькими игроками.

Как известно, ряды «красных дьяволов» могут покинуть полузащитник Донни ван де Бек и левый защитник Брендон Уильямс. Эти сведения подтвердил рулевой команды: «Нам нужны игроки, чьи мысли связаны только с «Манчестер Юнайтед». Очевидно, что они ищут другие варианты», – приводит инсайдер Фабрицио Романо заявление тен Хага, высказавшегося после поражения в матче второго тура Премьер-лиги против «Тоттенхэма» (0:2).

Напомним, что Донни ван де Бек может перебраться в «Реал Сосьедад».