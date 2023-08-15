Фердинанд: Амаду Онана не подходит «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о возможном переходе полузащитника «Эвертона» Амаду Онана в стан «красных дьяволов».

«Я думаю, что у него действительно есть хорошие качества, но не думаю, что они подходят для «Манчестер Юнайтед». Это все равно, что снова купить Феллайни. У него были невероятные качества, но не для этой команды», — передает слова Фердинанда Goal.

В первом туре Английской премьер-лиги «Эвертон» проиграл «Фулхэму» со счетом 0:1. Онана провел на поле все 90 минут и не отметился голевыми действиями.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» изучает возможность подписания Онана. По данным СМИ, «ириски» готовы рассмотреть предложение по футболисту от 60 миллионов евро.