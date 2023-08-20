​Мэддисон после победы над «Манчестер Юнайтед» покинул стадион на костылях

В субботу в главном матче второго тура Премьер-лиги «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0. После игры полузащитник лондонской команды Джеймс Мэддисон покидал стадион на костылях и в специальном защитном приспособлении на ноге. Об этом на своих страницах рассказывает портал Goal. Очевидно, 26-летний футболист получил травму, хотя он провёл на футбольном поле все 90 минут.

После двух туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» имеет в своём активе четыре зачётных балла. Ближайший матч Премьер-лиги команда Анге Постекоглу проведёт 26 августа – против «Борнмута» на поле соперника.