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​Мэддисон после победы над «Манчестер Юнайтед» покинул стадион на костылях

20 Августа 2023 • 15:19 Комментировать
Тоттенхэм
2:0
Манчестер Юнайтед
окончен

В субботу в главном матче второго тура Премьер-лиги «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:0. После игры полузащитник лондонской команды Джеймс Мэддисон покидал стадион на костылях и в специальном защитном приспособлении на ноге. Об этом на своих страницах рассказывает портал Goal. Очевидно, 26-летний футболист получил травму, хотя он провёл на футбольном поле все 90 минут.

После двух туров чемпионата Англии «Тоттенхэм» имеет в своём активе четыре зачётных балла. Ближайший матч Премьер-лиги команда Анге Постекоглу проведёт 26 августа – против «Борнмута» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Джеймс Мэддисон
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