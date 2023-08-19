Гвардиола: «Мы хотели подписать Магуайра, но не согласились заплатить требуемую сумму»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признался, что его команда в 2019 году хотела подписать центрального защитника Гарри Магуайра, который в то время выступал за «Лестер». Напомним, англичанин в итоге за рекордные 87 миллионов евро перешёл в «Манчестер Юнайтед» и стал самым дорогим центральным защитником в истории.

«Мы хотели подписать Магуайра, но не согласились заплатить требуемую сумму. Мы хотели Кукурелью, но тоже не заплатили. То же самое можно сказать о Алексисе Санчесе. Мы всегда стараемся платить по справедливости», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.