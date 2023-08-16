​«Манчестер Юнайтед» сделал заявление о Гринвуде

«Манчестер Юнайтед» опубликовал на своём официальном сайте заявление о ситуации с нападающим Мэйсоном Гринвудом. В нём клуб говорит, что решение о судьбе 21-летнего футболиста ещё не принято, хотя внутреннее расследование завершено. В настоящий момент в клубе идут активные обсуждения. «Красные дьяволы» призывают общественность проявить терпение.

Напомним, что в начале 2022 года Гринвуд был обвинён в изнасиловании и нападении, из-за чего его отстранили от команды. Спустя год обвинения были сняты, но «Манчестер Юнайтед» игрока в состав не вернул, а начал своё внутреннее расследование.