Онана – о поражении «Манчестер Юнайтед»: «Не думаю, что «Тоттенхэм» был лучше нас»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Андре Онана прокомментировал поражение своей команды в матче с «Тоттенхэмом» (0:2).

«Красные дьяволы» уступили «шпорам» в Лондоне, пропустив по голу в каждом из таймов.

«Я не думаю, что «Тоттенхэм» был лучше нас. Мы допускали ошибки во втором тайме, но футбол – это не один тайм.

Мы хорошо начали матч, создали моменты, которые, к сожалению, не реализовали, что сыграло решающую роль. Всё было бы совершенно по-другому, если бы мы забили в первом тайме. В футболе нужно использовать свои шансы, а иначе приходится расплачиваться», – заявил в послематчевом интервью Sky Sports вратарь.