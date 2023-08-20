Постекоглу: «Я счастлив, мы показали хорошие задатки»

Австралийский наставник лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу рад успеху своей команды в игре с «Манчестер Юнайтед» - его подопечные забили сопернику два гола во второй половине игры и взяли три очка.

- Конечно, в начале игры чуть сказывалась нервозность, у нас много молодых игроков. Потому они чуть отдавали мяч, и потому в тот момент у «Манчестер Юнайтед» было больше шансов. Во втором тайме мы показали, какой хотим быть командой. Впереди еще много работы, но мне понравилась уверенность ребят в себе. Я счастлив, - цитирует слова Анге Постекоглу BBC Sport.

В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет с «Борнмутом».