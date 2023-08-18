​Тег Хаг: «Я рад, что Магуайр остался»

В летнее трансферное окно защитник Гарри Магуайр мог перебраться в «Вест Хэм», но сделка не состоялась. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

«Я рад, что он остался, нам нужен широкий состав. У нас четыре центральных защитника, а с Люком Шоу их пять, нам все они нужны. Мы сыграем 60 матчей, многие наши футболисты выступают за сборные, поэтому у нас будет много нагрузки», - сказал тен Хаг журналистам в ходе пятничной пресс-конференции.

В субботу, 19 августа, «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч чемпионата Англии против «Тоттенхэма».