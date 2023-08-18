​В «Манчестер Юнайтед» может случиться бойкот, если Гринвуда вернут в состав

На днях «Манчестер Юнайтед» сделал заявление о форварде Мэйсоне Гринвуде. Клуб завершил внутреннее расследование в отношении 21-летнего игрока, но ещё не принял окончательное решение по его судьбе.

Напомним, что в начале 2022 года Гринвуда обвинили в изнасиловании и нападении, и тогда клуб отстранил игрока от работы. Спустя год обвинения с Мэйсона были сняты, однако «МЮ» начал собственное разбирательство.

Как стало известно The Athletic, некоторым сотрудникам «Манчестер Юнайтед» стыдно из-за возможного возвращения Гринвуда в состав. При таком раскладе эти сотрудники рассматривают варианты с бойкотом или даже увольнением.