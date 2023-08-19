Байи ведёт переговоры о трансфере в лондонский клуб

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи в скором времени может оказаться в другой команде из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Саймона Джонса, ивуариец ведёт переговоры с лондонским «Фулхэмом».

Ранее сообщалось, что Байи может расторгнуть контракт с «Манчестер Юнайтед». Пока неизвестно, на каких условиях «Фулхэм» собирается провернуть трансфер.

Эрик в прошлом сезоне выступал на правах аренды за французский «Марсель», но «провансальцы» в итоге отказались выкупать ивуарийца на постоянной основе. Байи числится в «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года, когда перешёл из испанского «Вильярреала».