Хавбек «Фиорентины» Софьян Амрабат должен перебраться в «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» с прошлого месяца считаются основными претендентами на марокканца, но договорённость по трансферу по-прежнему не достигнута. Как сообщает в обновлённом отчёте инсайдер Альфредо Педулла, «Манчестер Юнайтед» завершит подписание Амрабата, как только продаст одного из своих полузащитников. Речь идёт о Донни ван де Беке и Скотте Мактоминае. Таким образом, судя по всему, трансфер 26-летнего футболиста «Фиорентины» уже согласован предварительно.

Стоимость потенциальной сделки по переходу Софьяна Амрабата оценивается в 30 млн евро.