Фернандеш: «Манчестер Юнайтед» должен ставить перед собой самые высокие цели»

Полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о целях своей команды на этот сезон. Напомним, «красные дьяволы» после годичного перерыва вернулись в Лигу чемпионов, где скоро узнают своих соперников по групповому этапу.

«Манчестер Юнайтед» должен ставить перед собой самые высокие цели. Мы должны бороться за победу во всех турнирах, в которых участвуем. Клуб заслуживает этого, а история говорит о том, что мы всегда должны находиться в числе претендентов на самые престижные награды», – заявил Фернандеш в интервью ESPN.

Фернандеш этим летом был назначен новым капитаном «Манчестер Юнайтед» вместо защитника Гарри Магуайра.