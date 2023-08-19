Команды Постекоглу не знают поражений в последних 49 домашних матчах чемпионата

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу продлил свою беспроигрышную серию в домашних матчах.

«Шпоры» удачно дебютировали в родных стенах при новом наставнике, обыграв «Манчестер Юнайтед» (2:0). Как отмечается на страницах BBC, коллективы, возглавляемые Постекоглу, не проигрывают в домашних встречах чемпионата на протяжении 49 поединков кряду (41 победа и 8 ничьих). Серия стартовала ещё в Японии, когда австралиец тренировал «Йокогаму Ф. Маринос», а затем продолжилась в шотландском «Селтике».

После двух туров Английской премьер-лиги в активе «Тоттенхэма» четыре набранных очка.