«Манчестер Юнайтед» выиграл только один из последних десяти матчей АПЛ в Лондоне

«Манчестер Юнайтед» вновь потерпел неудачу в столице, уступив «Тоттенхэму».

Коллектив Эрика тен Хага проиграл на выезде «Тоттенхэму» (0:2) в матче второго тура Премьер-лиги. По информации Opta, в последних десяти матчах чемпионата, прошедших в Лондоне, «красные дьяволы» одержали всего одну победу, потерпев при этом шесть поражений и трижды сыграв вничью. Примечательно также, что в последних 12 случаях «Манчестер Юнайтед» не удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в гостевых встречах с лондонскими коллективами.

После двух туров на счету манчестерского гранда три набранных очка. На старте нового розыгрыша АПЛ команда на своём поле обыграла «Вулверхэмптон» (1:0).