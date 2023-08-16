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«Ноттингем Форест» сохраняет интерес к Дину Хендерсону

16 Августа 2023 • 10:47 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Шеффилд Юнайтед
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18.08 21:45

«Ноттингем Форест» продолжает бороться за трансфер голкипера «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона, который в прошлом сезоне защищал цвета «лесников» на правах аренды.

По информации от журналиста Пола Тейлора, «Ноттингем Форест» вновь хочет арендовать Хендерсона, но на этот раз с обязательством выкупа. «Манчестер Юнайтед» открыт к продаже Дина, но хочет сделать это на максимально выгодных для себя условиях.

Напомним, во второй половине прошлого сезона Хендерсон получил серьёзную травму, из-за которой вратарь был вынужден досрочно вернуться в расположение «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Дин Хендерсон трансферы футбола - лето 2023
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