«Вест Хэм» может возобновить интерес к Магуайру, но пока клуб ищет альтернативы

Лондонский «Вест Хэм» пока не намерен покупать у «Манчестер Юнайтед» защитника Гарри Магуайра, трансфер которого ранее был согласован за 40 миллионов. Напомним, сделка в итоге сорвалась из-за того, что Магуайр слишком долго договаривался с «красными дьяволами» о денежной компенсации за уход.

По информации от журналиста Саймона Стоуна, «Вест Хэм» в настоящий момент изучает альтернативные варианты для усиления центра обороны, но не исключено, что в случае неудачи команда вернётся к варианту с Магуайром.

Напомним, Магуайр недавно был лишён капитанской повязки в «Манчестер Юнайтед».