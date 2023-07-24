Романо: «Манчестер Юнайтед» по-прежнему сосредоточен на покупке Хёйлунна, а не Кейна»

Форвард «Аталанты» Расмус Хёйлунн остаётся приоритетной целью «Манчестер Юнайтед».

Гранд Английской премьер-лиги давно ведёт переговоры по 20-летнему игроку, однако, согласно недавно появившимся слухам, руководство «красных дьяволов» готово снова переключиться на кандидатуру Гарри Кейна из «Тоттенхэма». Эту информацию не подтвердил знаменитый инсайдер Фабрицио Романо: по его сведениям, «Манчестер Юнайтед» по-прежнему сосредоточен на подписании Хёйлунна, а не Кейна. Первое официальное предложение по датчанину поступит сразу после согласования с ним личных условий контракта.