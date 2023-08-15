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Магуайр не перейдёт в «Вест Хэм», трансфер сорвался

15 Августа 2023 • 12:35 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Юнайтед
19.08 19:30

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не перейдёт в лондонский «Вест Хэм». По информации от авторитетного журналиста Джейкоба Штайнберга, трансфер 30-летнего англичанина в стан «молотобойцев» окончательно сорвался.

Источник сообщает, что «Вест Хэм» устал ждать, когда Магуайр даст окончательное согласие на переход. Ранее Гарри требовал от «Манчестер Юнайтед» около 17 миллионов евро компенсации перед своим уходом, что затягивало трансфер.

«Вест Хэм» несколько дней назад согласовал с «Манчестер Юнайтед» трансфер Магуайра за 40 миллионов евро, но сделка теперь не состоится. «Молотобойцы» переключат внимание на других игроков.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Гарри Магуайр трансферы футбола - лето 2023
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