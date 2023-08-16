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Байи договорился о расторжении контракта с «Манчестер Юнайтед»

16 Августа 2023 • 22:43 Комментировать (1)
Тоттенхэм
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Манчестер Юнайтед
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19.08 19:30

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи покинет ряды клуба в качестве свободного агента.

На прошлой неделе в СМИ появились известия о скором переходе ивуарийца в турецкий «Бешикташ», однако, прежде чем сделка будет подписана, игроку необходимо расторгнуть договор с «красными дьяволами». По сведениям журналиста Фабриса Хокинса, 29-летний центрбек уже договорился с английским грандом о досрочном прекращении сотрудничества. Таким образом, футболист скоро сможет беспрепятственно сменить клубную прописку.

Эрик Байи провёл 113 матчей в составе «Манчестер Юнайтед» с момента перехода из «Вильярреала» в 2016 году.

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Бешикташ Манчестер Юнайтед Эрик Байи трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Манкунианец76
16 Августа 2023 в 22:49
очень талантливый,но ооочень хрустальный!!!Удачи в новом клубе Эрик!!
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