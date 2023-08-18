«Тоттенхэм» не готов платить за Ленгле 12 миллионов евро

Лондонской «Тоттенхэм» не готов выкладывать за защитника «Барселоны» Клемана Ленгле 12 миллионов евро. Каталонский клуб опасается, что француз хочет перейти только к «шпорам», и это может заставить «сине-гранатовых» снизить ценник.

По информации издания Sport, Ленгле действительно ждёт предложение «Тоттенхэма». Ради лондонской команды француз даже отказался от перехода в «Аль-Наср», который предлагал футболисту выгодные финансовые условия.

Напомним, Ленгле уже выступал за «шпор» в прошлом сезоне на правах аренды. «Тоттенхэм» готов выкупить француза, но только на своих условиях. «Барселона» нуждается в продаже Клемана, чтобы решить некоторые финансовые проблемы.