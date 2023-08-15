Магуайр требует от «Манчестер Юнайтед» компенсацию в размере 17 миллионов евро

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр требует от своего клуба денежную компенсацию в размере суммы чуть более 17 миллионов евро. «Красные дьяволы» отказываются платить эти деньги, что может привести к срыву трансфера англичанина в «Вест Хэм». Об этом сообщает журналист Нил Кастис.

«Вест Хэм» ранее согласовал трансфер Магуайра за более чем 40 миллионов евро. Тем не менее, переход пока не состоялся, так как Гарри пытается получить компенсацию от руководства «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Магуайр в прошлом сезоне потерял место в стартовом составе «красных дьяволов» и был пятым выбором тренера Эрика тен Хага на позицию центрального защитника. Недавно Гарри также лишили капитанской повязки.