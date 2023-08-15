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Магуайр требует от «Манчестер Юнайтед» компенсацию в размере 17 миллионов евро

15 Августа 2023 • 10:02 Комментировать (3)
Тоттенхэм
...
Манчестер Юнайтед
19.08 19:30

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр требует от своего клуба денежную компенсацию в размере суммы чуть более 17 миллионов евро. «Красные дьяволы» отказываются платить эти деньги, что может привести к срыву трансфера англичанина в «Вест Хэм». Об этом сообщает журналист Нил Кастис.

«Вест Хэм» ранее согласовал трансфер Магуайра за более чем 40 миллионов евро. Тем не менее, переход пока не состоялся, так как Гарри пытается получить компенсацию от руководства «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Магуайр в прошлом сезоне потерял место в стартовом составе «красных дьяволов» и был пятым выбором тренера Эрика тен Хага на позицию центрального защитника. Недавно Гарри также лишили капитанской повязки.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Гарри Магуайр трансферы футбола - лето 2023
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ТОТТЕНХЭМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Комментарии (3)
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Манчестерский Иппатий
15 Августа 2023 в 10:29
Молодчина! Если это вписано в контракт - деньги на бочку!
Манкунианец76
15 Августа 2023 в 10:53
при ТенХаге МЮ-уже не та"дойная корова",так что Маге сосать!!!
Манкунианец76
15 Августа 2023 в 10:14
а хером по губам ему не поводить???((
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