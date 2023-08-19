Постекоглу: Цель «Тоттенхэма» — сократить состав

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу рассказал о планах команды в летнее трансферное окно.

На пресс-конференции австралийский специалист заявил журналистам о необходимости сокращения состава команды. По словам Постекоглу, цель «Тоттенхэма» — пристроить ряд футболистов, а также посмотреть на то, как новые игроки помогут команде.

Стоит сказать, что в заявке «Тоттенхэма» на данный момент числится 34 футболиста.

В первом туре нового розыгрыша Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» не смог в гостях обыграть «Брентфорд». Встреча завершилась со счетом 2:2.

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