Эллардайс рассказал, где Магуайр окажется после закрытия трансферного окна

Бывший тренер сборной Англии Сэм Эллардайс рассказал, в каком клубе окажется защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр после закрытия трансферного окна.

«Где Магуайр окажется после закрытия трансферного окна? В «Манчестер Юнайтед», он уже отказал «Вест Хэму». Я отлично знаю его агента. Даже несмотря на все трудности в прошлом сезоне, Магуайр не хочет переходить в «Вест Хэм». Гарри хочется чего-нибудь большего», – цитирует Эллардайса Utd Plug.

Напомним, ранее «Вест Хэм» согласовал трансфер Магуайра за сумму в районе 35 миллионов евро, но сделка в итоге сорвалась. «Манчестер Юнайтед» не теряет надежд продать Гарри в ближайшее время, ведь игрок не входит в планы руководства.