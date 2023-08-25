Бербатов: «Проснитесь!»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», болгарин Димитар Бербатов, удручен игрой клуба в матче с «Тоттенхэмом», который подопечные Эрика тен Хага «завалили». Бербатов призвал футболистов клуба «проснуться».

- Надо просыпаться, черт возьми! Второй тайм с «Тоттенхэмом» был очень плох, хотя и в игре с «Вулверхэмптоном» все было не очень гладко. «Манчестер Юнайтед» нужен мощный центровой, который будет забивать при хороших возможностях. Надеюсь, что Хёйлунд окажется именно таким, - цитирует слова Бербатова Betfair.

В третьем туре «Манчестер Юнайтед» примет «Ноттингем Форест».