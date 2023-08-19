​Эванс должен получить контракт на один год в «Манчестер Юнайтед»

Защитник Джонни Эванс произвёл впечатление на главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Как сообщает The Sun, в ближайшее время 35-летний футболист должен подписать годичный контракт с «красными дьяволами».

Ранее тен Хаг говорил о желании сохранить Эванса в своих рядах. Летом опытный футболист подписывал краткосрочный трудовой договор с «Юнайтед» - он рассчитан до конца августа.

Джонни Эванс является воспитанником «Манчестер Юнайтед». За первую команду «красных дьяволов» северный ирландец провёл 198 матчей, в которых забил семь голов и отдал семь голевых передач на партнёров.