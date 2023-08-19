Сон – о перспективах «Тоттенхэма»: «Рано говорить о трофеях»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин высказался о силе своей команды.

Коллектив Анге Постекоглу одержал победу над «Манчестер Юнайтед» (2:0) во встрече второго тура Английской премьер-лиги.

«Было очень важно победить. Первый домашний матч, сильный соперник. Я очень доволен.

Шансы на трофеи? Слишком рано об этом судить, впереди много игр. Мы должны продолжать полностью выкладываться в каждом матче, чтобы чего-то достичь. Нужно отдавать все силы за футболку «Тоттенхэма», – приводит BBC слова Сона.

После двух туров на счету «шпор» четыре набранных очка. В первом матче команда сыграла вничью с «Брентфордом» (2:2).