Нагучев поделился ожиданиями от матча «Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»

Российский комментатор Роман Нагучев поделился ожиданиями от матча второго тура Английской премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» примет «Манчестер Юнайтед».

Нагучев отметил, что сезон АПЛ только стартовал, и впечатления об игре команд пока полностью не сложились, однако, если размышлять о ставках, то, по его мнению, обе команды играют в атакующий футбол и аккуратно обращаются с мячом, а значит, что не стоит ожидать грубой игры.

«Считаю, что жёлтых карточек будет не больше 4. На это можно поставить с хорошим коэффициентом», - добавил он в разговоре с Vprognoze.ru.

Поединок состоится сегодня, 19 августа. Поединок начнётся в 19:30 по московскому времени.