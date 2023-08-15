Онана: «Не думаю, что «Вулверхэмптон» должен был получить пенальти в конце матча»

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана не считает, что «Вулверхэмптон» должен был получить пенальти на последних минутах вчерашнего матча, который проходил в рамках первого тура АПЛ. Напомним, Онана сбил в воздухе защитника «волков», не задев при этом мяч. Арбитр не стал назначать пенальти, а «Манчестер Юнайтед» сохранил победный счёт 1:0.

«Не думаю, что «Вулверхэмптон» должен был получить пенальти в конце матча. Голкиперу всегда приходится принимать решения. Иногда они помогают команде, а иногда нет. Я несу за всё ответственность. Думаю, что это был просто обычный контакт между двумя парнями. Самое главное – это победа», – цитирует Онана Football Daily.