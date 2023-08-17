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Тен Хаг требует от руководства «Манчестер Юнайтед» ещё одного нападающего

17 Августа 2023 • 11:37 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Юнайтед
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19.08 19:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг потребовал от руководства ещё одного нападающего помимо Расмуса Хёйлунна, которого «красные дьяволы» ранее подписали из «Аталанты» за 85 миллионов евро с учётом бонусов.

По информации от United Muppetiers, тренер манкунианцев действительно хочет видеть в команде ещё одного игрока на позицию «девятки». Также тен Хаг требует от руководства нового полузащитника до конца трансферного окна.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» этим летом уже потратил 191,70 миллионов евро. В прошлом сезоне команда под руководством Эрика тен Хага финишировала на третьем месте в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг трансферы футбола - лето 2023
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