Тен Хаг требует от руководства «Манчестер Юнайтед» ещё одного нападающего

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг потребовал от руководства ещё одного нападающего помимо Расмуса Хёйлунна, которого «красные дьяволы» ранее подписали из «Аталанты» за 85 миллионов евро с учётом бонусов.

По информации от United Muppetiers, тренер манкунианцев действительно хочет видеть в команде ещё одного игрока на позицию «девятки». Также тен Хаг требует от руководства нового полузащитника до конца трансферного окна.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» этим летом уже потратил 191,70 миллионов евро. В прошлом сезоне команда под руководством Эрика тен Хага финишировала на третьем месте в Английской премьер-лиге.