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Тен Хаг допустил, что «Манчестер Юнайтед» ещё подпишет новичка

18 Августа 2023 • 16:50 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Юнайтед
1 2.80 X 3.75 2 2.35
19.08 19:30

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг допускает, что до закрытия летнего трансферного окна клуб провернёт сделку на вход.

«Наша команда в порядке, все позиции закрыты. Но мы – «Манчестер Юнайтед», мы всегда ищем усиление. Когда будет возможность, мы нанесём удар. Мы всегда работаем над усилением, хотя я думаю, что у нас хороший состав, и с этим составом мы можем добиваться поставленных целей», - сказал тен Хаг на пятничной пресс-конференции.

Ближайший матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 19 августа, - против «Тоттенхэма» на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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