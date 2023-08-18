Тен Хаг допустил, что «Манчестер Юнайтед» ещё подпишет новичка

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг допускает, что до закрытия летнего трансферного окна клуб провернёт сделку на вход.

«Наша команда в порядке, все позиции закрыты. Но мы – «Манчестер Юнайтед», мы всегда ищем усиление. Когда будет возможность, мы нанесём удар. Мы всегда работаем над усилением, хотя я думаю, что у нас хороший состав, и с этим составом мы можем добиваться поставленных целей», - сказал тен Хаг на пятничной пресс-конференции.

Ближайший матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» проведёт в субботу, 19 августа, - против «Тоттенхэма» на выезде.