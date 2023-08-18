Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тен Хаг хочет сохранить Эванса

18 Августа 2023 • 17:21 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Юнайтед
1 2.80 X 3.75 2 2.35
19.08 19:30

Летом опытный защитник Джонни Эванс подписал с «Манчестер Юнайтед» краткосрочный контракт на предсезонку. Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг сказал, что хотел бы сохранить 35-летнего футболиста в своих рядах.

«Я бы хотел, чтобы Эванс остался – идёт обсуждение нового контракта. Мы ведём переговоры, и когда у нас будут новости, мы их сообщим, как обычно. Его контракт рассчитан до конца месяца, но переговоры идут», - сказал тен Хаг, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Джонни Эванс является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». В 198 матчах за первую команду «красных дьяволов» он забил семь голов и отдал семь голевых передач.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джонни Эванс Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.08.23 в 21:45
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
2.21 3.25 3.70
Видео
19.08.23 в 17:00
Ливерпуль Ливерпуль
Борнмут Борнмут
1.22 7.40 13.00
Видео
19.08.23 в 17:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон Брайтон
4.20 3.75 1.90
Видео
19.08.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Брентфорд Брентфорд
2.60 3.35 2.90
Видео
19.08.23 в 19:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.95 3.50 2.48
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Августа
18:42 · Англия. Премьер-лига
​Клопп: «Неограниченные деньги вызывают проблемы»
18:37 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола пожаловался на проблемы «Манчестер Сити»
18:17 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» и «Галатасарай» согласовали трансфер Зиеша
17:21 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг хочет сохранить Эванса
16:57 · Англия. Премьер-лига
​Тег Хаг: «Я рад, что Магуайр остался»
16:50 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг допустил, что «Манчестер Юнайтед» ещё подпишет новичка
16:14 · Англия. Премьер-лига
Почеттино — о победах в гонках за Кайседо и Лавию: «Это были решения игроков»
15:59 · Англия. Премьер-лига
​Клопп высказался о трансфере Эндо, вспомнив о неудаче с Кайседо
15:53 · Англия. Премьер-лига
​Стоунс пропустит субботний матч «Манчестер Сити»
15:47 · Англия. Чемпионшип
​«Арсенал» отдал вратаря в аренду официально
15:45 · Англия. Премьер-лига
Почеттино — о матче против «Вест Хэма»: «Будет трудно, у них отличная команда»
15:33 · Англия. Премьер-лига
Почеттино — о Лавии: «Он идеальный игрок для «Челси»
15:32 · Англия. Премьер-лига
​Инсайдер Романо подтвердил, что трансфер Пакета в «Манчестер Сити» срывается
15:13 · Англия. Премьер-лига
Эндо высказался после трансфера в «Ливерпуль»
14:42 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» объявил о трансфере Эндо официально
Все новости
Рекомендуем