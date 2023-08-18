​Тен Хаг хочет сохранить Эванса

Летом опытный защитник Джонни Эванс подписал с «Манчестер Юнайтед» краткосрочный контракт на предсезонку. Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг сказал, что хотел бы сохранить 35-летнего футболиста в своих рядах.

«Я бы хотел, чтобы Эванс остался – идёт обсуждение нового контракта. Мы ведём переговоры, и когда у нас будут новости, мы их сообщим, как обычно. Его контракт рассчитан до конца месяца, но переговоры идут», - сказал тен Хаг, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Джонни Эванс является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». В 198 матчах за первую команду «красных дьяволов» он забил семь голов и отдал семь голевых передач.