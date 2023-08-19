Тен Хаг: «У «Манчестер Юнайтед» было достаточно голевых моментов»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил неудачу своей команды в поединке с «Тоттенхэмом» (0:2).

«Красные дьяволы» превзошли соперников по количеству нанесённых ударов, но так и не смогли поразить ворота.

«Мне понравился первый тайм – команда играла хорошо, но не забила. У нас было достаточно шансов, чтобы забить, и мы заслужили пенальти. Я не знаю, почему рефери его не назначил.

Начало второго тайма сложилось не лучшим образом, а первого гола можно было избежать. Меня не тревожит наша игра в атаке, но меня беспокоит наша результативность», – поведал в интервью BBC тренер «Манчестер Юнайтед».