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«Манчестер Юнайтед» повержен: Постекоглу в очень весёлом матче одержал первую победу у руля «Тоттенхэма»

19 Августа 2023 • 21:29 Комментировать (7)
Тоттенхэм
2:0
Манчестер Юнайтед
окончен

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» сошлись в рамках чемпионата Англии. Матч второго тура АПЛ состоялся 19 августа на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

Протокол игры  
Тоттенхэм2:0Манчестер Юнайтед
(1:0) Сарр Пап Матар49'  
(2:0) Дэвис Бен83'  
Викарио ГульельмоПорро Педро 88' (Эмерсон Жуниор ( 88') Ромеро КристианВан де Вен МиккиУдоги Дестини  63' 70' (Перишич Иван ( 70') Сарр Пап Матар 76' (Хёйбьерг Пьер-Эмиль ( 76') Биссума ИвКулушевски Деян 88' (Манор Соломон ( 88') Мэддисон ДжеймсХын-Мин СонРишарлисон 70' (Дэвис Бен ( 70')
Запасные: Санчес ДавинсонСкипп ОливерЛо Чельсо ДжованиФорстер Фрейзер
Онана АндреУан-Биссака Аарон  33' 66' (Далот Диогу ( 66') Варан РафаэльМартинес ЛисандроШоу ЛюкКаземиро КарлосМаунт Мэйсон 85' (Пельистри Факундо ( 85') Антони  38' 66' (Санчо Джедон ( 66') Фернандеш Бруну  39'Гарначо Алехандро 66' (Эриксен Кристиан ( 66') Рэшфорд Маркус 85' (Марсьяль Антони ( 85')
Запасные: Линделоф ВикторВитек РадекМактоминай СкоттХендерсон Дин
19 августа. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» не форсируют на старте сезона. В первом туре «дьяволы» еле-еле выдавили победу над разобранным «Вулверхэмптоном», а «шпоры» устроили карнавальные 2:2 с «Брентфордом». Очная битва Постекоглу и тен Хага ожидалась как событие интересное, но и фаворита выделить было невозможно, да и какой-то системности в игре от команд не ожидали.

Любопытно, что в стартовых составах из 22 футболистов был только один англичанин – это Джеймс Мэддисон дебютировал в основе «Тоттенхэма». А самым активным игроком на первых минутах стал бразилец из «МЮ». Антони сначала сам опасно бил после перехвата Маунта, но пальнул выше ворот, а затем и снабдил обостряющей передачей Рэшфорда, однако Маркуса накрыл Викарио, своевременно покинувший створ.

«Манчестер Юнайтед» играл с преимуществом, подводила реализация. Отличный шанс вновь загубил Рэшфорд, на которого забросил Бруну Фернандеш. Маркус головой бил метров с семи, но в створ не попал. У хозяев солировал капитан. Сон дважды выводил на перспективные позиции Сарра, в первый раз Пап отпасовал на Кулушевски, второй раз – сам пальнул в дальний угол. Итог один и тот же, Онана забирает мяч намертво.

Ну а под занавес тайма «дьяволам» уже повезло капитально. Опять Сон прострелил слева, на дальнем углу в касание замыкал Порро, но чуть не сломал перекладину. Буквально в следующей атаке простреливал уже Сарр, неуклюже подставил ногу Люк Шоу и срезал мяч в штангу собственных ворот. По нулям завершился первый тайм, но моментов было на 2:2 или 3:3. Голов всё-таки ждать оставалось недолго.

Пять минут прошло со старта второго тайма, и Кулушевски с правого фланга прострелил в штрафную, где рикошетом от Мартинеса мяч прилетел к Сарру. Пап пробил сходу метров с шести и вонзил под перекладину без шансов для Онаны – 1:0. «МЮ» ответил моментально: Антони в фирменном стиле убрал опекуна, сместился к центру и закрутил в дальний угол, но «шпор» выручила штанга. «Тоттенхэм» постепенно стал играть по счёту, но обмен ударами продолжался, теперь всплесками.

Так Бруну Фернандеш со стандарта навесил аккурат на Каземиро, бразилец зряче пробил под перекладину – «Тоттенхэм» сильно выручил Викарио. У «шпор» не жадничал Сон, который с ударной позиции покатил мяч ближе к центру. Набежавший Удоджи ткнул в уголок, однако Онана ногой сумел парировать. В итоге интереснейший матч с массой моментов завершился победой «Тоттенхэма», но не минимальной.

В концовке матча Перишич сильно прострелил слева, Дэвис махнул ногой мимо мяча, зато Лисандро Мартинес добавил по своим воротам – 2:0. Есть первый успех Анге Постекоглу у руля «Тоттенхэма».

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Тоттенхэм Манчестер Юнайтед
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Комментарии (6)
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Вайнах 06
19 Августа 2023 в 22:06
Ужасная игра 2.0. Моменты создавали до тех пор, пока петухи играли открыто и позволяли эти моменты создавать.
snk6565
19 Августа 2023 в 22:03
Ни нападения...ни обороны...а мы закупаем полузащиту...т.е. и не нападение и не защита...феноменальная позиция лысого горлопана...деревянный Рэш, дриблинга 0, скорости 0...такой же Бруну, только клешнями машет (забрать повязку и на лавку)...а хде позвольте спросить Каземиро, Маунт и иже с ними????...ааааа, на поле??...да ты што???...дебила Антони видно только по прическе...еще один сезон коту под хвост...к бабке не ходи
Zed2891
19 Августа 2023 в 21:34
Как же похорошел семьнольтед в этом сезоне при лысом.
Постекоглу неплохую команду собрал, все мучения, бывшие при контексте прошли. Зря Кейн из Тоттенхэма слинял, ещё пожалеет.
CELTIC FROST
19 Августа 2023 в 21:33
Реализация на нуле. сзади ненадежно.. Смотрим дальше. что жжж.
CELTIC FROST
19 Августа 2023 в 21:32
С такой игрой 3 очка после 2-х матчей - хорошо. К успеху идут пацаны...
InterSan
19 Августа 2023 в 21:31
У обоих команд очень неплохая игра.
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