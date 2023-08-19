Постекоглу: «Я ещё не заслужил поддержку болельщиков «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался об отношении к себе со стороны болельщиков.

Австралийский специалист возглавил «шпор» перед началом текущего сезона, перебравшись из шотландского «Селтика».

«На данном этапе я чувствую, что болельщики оказывают мне поддержку, но я этого не ожидал, и я не считаю, что заслуживаю такого отношения. Мне ещё предстоит доказать свою состоятельность нашим фанатам и всем людям в клубе, но сделать это я должен делами, а не словами.

Надеюсь, люди действительно верят в то, что мы строим, но нам нужно каждую неделю подтверждать, что мы находимся на верном пути», – заявил Постекоглу на пресс-конференции в преддверии матча против «Манчестер Юнайтед».