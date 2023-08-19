Тен Хаг высказался о роли Маунта в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями об игровых качествах полузащитника Мэйсона Маунта.

По мнению нидерландского наставника, 24-летний хавбек способен освоить различные роли, к которым, вероятно, не привык в «Челси».

«У Мэйсона есть игровой интеллект, техника и правильный менталитет, он очень энергичен. Думаю, он обладает всеми качествами, чтобы стать многофункциональным футболистом, и это наблюдалось в предсезонке.

Нам ещё нужно поработать над взаимодействием наших игроков в середине поля. Не сомневаюсь, что мы добьёмся в этом успеха, но это не произойдёт в один миг», – заявил на пресс-конференции тен Хаг.