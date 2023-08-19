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​«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» объявили составы на очную битву

19 Августа 2023 • 18:34 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Юнайтед
1 2.80 X 3.75 2 2.35
Через 0 ч. 1 мин.

В главном матче второго тура Английской премьер-лиги будут играть «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед».

Наставник лондонской команды Анге Постекоглу включил в стартовый состав таких игроков: Викарио, Ромеро, Порро, ван де Вен, Удоджи, Биссума, Мэддисон, Сарр, Кулушевски, Сон, Ришарлисон.

Рулевой «красных дьяволов» Эрик тен Хаг, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих футболистов: Онана, Уан-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Фернандеш, Маунт, Антони, Гарначо, Рэшфорд.

Матч между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед» стартует в 19:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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Тоттенхэм Манчестер Юнайтед
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ТОТТЕНХЭМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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