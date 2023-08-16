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«Манчестер Юнайтед» нужно продать двух полузащитников, иначе клуб не подпишет Амрабата

16 Августа 2023 • 12:23 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Юнайтед
19.08 19:30

«Манчестер Юнайтед» нужно разгрузить состав перед тем, как обращаться к «Фиорентине» за трансфером опорного полузащитника Софьяна Амрабата. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, чтобы приобрести марокканца «красным дьяволам» сперва нужно продать двух полузащитников.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» этим летом может покинуть воспитанник Скотт Мактоминай, которым ранее интересовался «Вест Хэм». Также клуб может продать Донни ван де Бека, который не входит в планы тренера Эрика тен Хага.

Трансфер 26-летнего Амрабата ранее оценивался в районе 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Софьян Амрабат трансферы футбола - лето 2023
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