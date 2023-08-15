Магуайр останется в «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр не сменит клуб до закрытия трансферного окна.

Интерес к 30-летнему футболисту проявлял «Вест Хэм», однако переход не состоялся, так как «молотобойцам» не удалось согласовать с центрбеком личные условия контракта. Теперь эту информацию подтвердили источники, близкие к Магуайру, на которые ссылается авторитетный инсайдер Фабрицио Романо: «Гарри уважает «Вест Хэм», но договорённости нет и никогда не было. Он остаётся в «Манчестер Юнайтед», так как любит этот клуб и верит, что сможет часто выходить на поле».

Перед началом текущего сезона «Манчестер Юнайтед» лишил Гарри Магуайра капитанской повязки.