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Холанн оформил шестой хет-трик в сезоне на «Этихаде»

18 Марта 2023 • 22:26 Комментировать
Манчестер Сити
0:0
Вест Хэм
отменен

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн вновь оформил хет-трик в официальном домашнем матче за «горожан» на «Этихад Стэдиум». На этот раз норвежец трижды поразил ворота «Бёрнли» в матче четвертьфинала Кубка Англии.

Как сообщает статистический портал Opta, теперь у Холанна шесть хет-триков на «Этихаде» в этом сезоне во всех турнирах. У игрока больше матчей с хет-триками на домашнем стадионе «Манчестер Сити», чем матчей без голов – их у Холанна было пять.

Напомним, прямо сейчас «горожане» завершают разгром «Бёрнли» Венсана Компани, а после отправляются в полуфинал Кубка Англии. Счёт матча к исходу второго тайма – 6:0.

Ранее Холанн стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, оформив пента-трик в игре против «РБ Лейпцига» (7:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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